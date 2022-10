Leerlingen buitengewoon onderwijs maken schilderijtjes voor Poezencentrale Mol: “Ze zijn heel enthousiast om hun steentje bij te dragen”

Lommel/MolDe A6 Belevingsklas van SBSO Helix werkt elke donderdagvoormiddag in het crea-atelier, maar sinds kort nemen de leerlingen deel aan een wel heel bijzonder project. Ze schilderen namelijk katjes in alle vormen, kleuren en maten voor Poezencentrale Mol. De schilderijtjes worden vervolgens verkocht op de webshop van het erkende poezenasiel om zo geld in te zamelen voor de vele zorgkatjes. “Het zijn buitengewone leerlingen met een buitengewoon groot hart”, zegt juf Stephanie Loomans trots, die ook vrijwilliger is bij de Poezencentrale.

“Ik vertel regelmatig over mijn werk bij de Poezencentrale, ook al laat ik sommige details wel weg. Soms is de situatie zo schrijnend, daar wil ik de leerlingen niet mee belasten. Maar op hun niveau leven ze wel heel erg mee. Dat is heel mooi om te zien”, vertelt Stephanie. “In het verleden maakten we hier in de klas al wel kunstwerkjes voor het schoolwinkeltje. Zo ontstond het idee om misschien ook eens kunst te maken voor de Poezencentrale. Het begon eigenlijk met een grap en een lach, maar hun creajuf Jo was vrijwel meteen enthousiast. Ook de directeur sprong direct op de kar.”

Maar uiteindelijk stonden vooral de leerlingen op de eerste rij om zich in te zetten voor de zorgkatjes. “Stephanie vertelt veel over de poezen en ik vind schilderen heel leuk. Ik heb thuis ook twee hondjes en een poes, die ik heel graag zie”, zegt Jade (16), terwijl ze duchtig aan het schilderen is. De creatieve Jade koos voor een groot canvas met de silhouetten van twee katten op een herfstkleurige achtergrond. Teun (17) schilderde dan weer een kerstboom, die later nog afgewerkt wordt met een poes. Elk werkje is dus uniek. “De leerlingen zijn volledig vrij in de kleuren die ze gebruiken en de figuren die ze willen afbeelden”, zegt Stephanie. “De sjablonen werden wel gemaakt door Jo. Zij doet ook de zwarte omlijning op de schilderijen.”

Triest record

Wanneer de schilderijtjes klaar zijn, worden ze op de webshop van Poezencentrale Mol te koop aangeboden. Alle opbrengst gaat volledig naar het asiel. “We kunnen de centjes goed gebruiken. De situatie is erger dan ooit bij ons op de Poezencentrale. Er gebeuren ongelooflijk veel dumpings, ook van volwassen katten. Het is telkens heel hard puzzelen, ook al is er nu een extra noodplek bij gekomen”, vertelt ze. “Vorig jaar was al een recordjaar voor het aantal zorgkatjes, maar we stevenen af op een nieuw triest record in 2022. De dierenartskosten zijn nu al met een derde gestegen in vergelijking met vorig jaar.”

Quote Op hun niveau leven ze heel erg mee met onze zorgkatjes. Dat is heel mooi om te zien Stephanie Loomans

Elke extra bron van inkomsten is dus mooi meegenomen. “Zeker nu er weinig donaties binnenkomen wegens de energiecrisis. Mensen geven hun zuurverdiende centen nu eenmaal minder snel weg aan het goede doel”, zegt Stephanie. “Daarom moeten we creatief zijn. Binnenkort starten we weer onze chocoladeverkoop op, maar de schilderijtjes van onze leerlingen zullen ook al een mooi bedrag opleveren. Ik vind het ook heel tof om te zien dat zij zo graag hun steentje willen bijdragen. Ze weten waarvoor ze het doen en doen het daarom met heel veel plezier. Ze zullen hun schilderijtjes nog signeren zodat de kopers ook weten wie hun kunstenaar is.”

Financiële steun

De schilderijtjes verschijnen binnenkort op de webshop van Poezencentrale Mol, maar je kan het asiel ook altijd steunen met een vrije gift op het rekeningnummer BE09 7330 6411 9757. “Elke euro wordt enorm gewaardeerd”, besluit Stephanie.

