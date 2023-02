Lantaarnpalen op fietspad tussen Bergeijk en Luyksgestel

Lommel Nieuw initiatief ‘Kinderspel’ biedt tijdelijke opvang aan 36 kinderen in Lommel

In februari opent in Lommel het nieuwe opvanginitiatief ‘Kinderspel’. De Stad Lommel kreeg na de sluiting van vier kinderopvanginitiatieven van VZW Hera en VZW Rheia de opdracht om tijdelijke noodopvang te voorzien. Dat doet de stad samen met andere erkende kinderopvangverblijven en onthaalouders. “Nu kunnen we een extra oplossing bieden aan de kinderen die getroffen zijn door de sluitingen.”

27 januari