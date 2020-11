Laatste vakantiegangers in Center Parcs verplicht naar huis: “Met caravan naar zee of de Ardennen, dat mag, maar in vakantiepark verblijven? Dat mag niet”

Lommel/PeerTerwijl ons land opnieuw in lockdown moet, pakken vakantiegangers in het begin van de herfstvakantie alweer hun koffer in. Ook gezinnen en koppels in Center Parcs Erperheide in Peer en de Vossemeren in Lommel moeten ten laatste vandaag het vakantiepark verlaten. “Ga met de caravan naar zee of de Ardennen, maar in vakantiepark verblijven? Dat mag niet.”