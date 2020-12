Kolbeinn Thordarson (Lommel SK): “Het jaar 2020 leek wel drie jaar te duren!”

“Indien men mij een jaar geleden had verteld hoe 2020 er zou uit zien…? Pfft, het leek wel een droom die drie jaar duurde…” Natuurlijk hebben we met zijn allen onuitgegeven en barre tijden achter de rug maar wat als je net dan voor het eerst het ouderlijk huis verlaat voor een buitenlands avontuur in noord-Limburg? “Achteraf bekeken ben ik binnen anderhalf jaar volwassen moeten worden, gelukkig ben ik een positieve jongen want het zag er soms wel benard uit. Ik kwam aan boord bij wat toen ook al een ‘nieuw’ Lommel was, we vierden feest omdat we een ticket voor play off twee pakten en dan was er -euh- niets meer. Niet alleen zorgde dat virus voor een veel te lange voetbalpauze maar was het ook bijna over en out voor onze club. Door de ‘lock down’ kon ik in die zenuwslopende weken ook niet naar Ijsland en begon pas echt een jaar vol vraagtekens. Maar, deze positivo heeft altijd het vertrouwen bewaard…en kijk maar waar we nu staan met Lommel !”

Terug naar Kerst met 330.000 feestgekke Ijslanders!

“Ho ja, Kerst is bij ons een geweldig feest met alle naasten, met natuurlijk kerstbomen, versieringen en pakjes maar ook veel tradities. Welke? Rijstpudding om klokslag twaalf uur! Gebakken appelen met slagroom! Varkensribbetjes op zijn Ijslands! Het deed een mens nog eens deugd, zeker omdat ik de eerste vijf dagen van mijn weekje thuis in quarantaine moest. Rustig jongen, zeker omdat mijn ouders me in één week een jaar van verwennen wilden garanderen. Zeker nu het met Corona de betere weg op gaat ginder. We telden tijdens die week niet meer dan een tweetal besmettingen per dag in heel het land en aangezien mijn ouders al eerder Corona hadden gehad mochten wij nauw contact hebben. Nieuwjaar? Dat zal ik wel missen want dan gaat het er wild aan toe. Alle 330.000 Ijslanders worden gek, de hoeveelheden vuurwerk zijn gigantisch en ook ik wilde maar wat graag van de partij zijn. Maar, daar heb ik nog tijd voor na mijn carrière want nu wil ik vooral weer aan het werk.”

Aha, op naar de volgende stappen in het Lommelse City-verhaal. Je kijkt er naar uit?

“Vast en zeker. City was het beste wat Lommel en mij zelf kon overkomen. De omstandigheden waar ik in mag werken zijn optimaal, ik voel me elke dag een betere speler worden en we mogen nu resoluut omhoog kijken. Voorheen was het in Lommel knokken voor het behoud, nu willen we vooral beter worden. De resultaten zijn tot op heden nog niet optimaal maar halfweg het seizoen staan we er met vijf luttele punten achterstand op plaats twee (en een eindronde tegen eersteklassers) nog goed voor en kan deze ploeg alleen maar groeien. Ik overbrug nog enkele dagen in quarantaine maar vanaf vier januari gaan we er weer tegenaan!”

Op naar een topjaar met veel ambities en wensen?

“Absoluut! Ik wens voor iedereen dat we dat virus de wereld uit mogen werken en weer normaal mogen doen. Voor mezelf ga ik op zoek naar een onbetwiste basisplaats en wil ik belangrijk worden voor deze mooie ploeg. En natuurlijk droom ik van die avond dat we weer eens een feestje mogen bouwen in een stadion vol supporters. Kortom, het allerbeste voor iedereen in 2021, een topjaar in groen-wit voor al wie Lommel SK in het hart draagt…!”