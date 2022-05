Klimaattuincoaches helpen Lommelaars om tuin te wapenen tegen klimaatverandering

Onze zomers worden steeds warmer en droger. Sommige tuinen zijn daar beter tegen bestand dan andere. Ligt dit aan de bodem of aan de tuinier? En hoe hou je je tuin koel en aangenaam tijdens een hittegolf? Het zijn complexe vragen, maar de manier waarop een tuin wordt aangelegd en onderhouden heeft zeker een impact op de droogte en warmte in de tuin. En daar kan een klimaattuincoach bij helpen.

Gegarandeerd effect

“We willen onze inwoners helpen om hun tuin aan te passen aan het veranderende klimaat”, gaat burgemeester Bob Nijs (CD&V) verder. “Daarom komen we als stad tussen in de kosten. Wij nemen 225 euro op ons. De overige 75 euro betaalt de aanvrager zelf. In ruil krijgt hij een persoonlijk plan waarmee hij aan de slag kan.”

Een klimaattuincoach aanvragen kan via www.lommel.be/klimaattuincoach. Op 10 mei is er bovendien een gratis infosessie over ‘Schaduw en koelte in de tuin’. Deze vindt plaats om 19.30 uur in het Huis van de Stad. Inschrijven kan via www.lommel.be/klimaattuinen.