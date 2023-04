Kleuter (2,5) uit Lommel kan slechts 2 halve dagen naar school door wachtlijsten in bijzonder onderwijs: “Onze zoon moet bijleren, kindjes ontmoeten”

Vijftiger riskeert 30 maanden cel voor wietplanta­ge in zijn kelder: “Ik heb een fout gemaakt”

Een 58-jarige invalide man riskeert een stevige celstraf nadat hij in 2020 een wietplantage opzette in een verborgen ruimte in de kelder van zijn woning in Peer. “Ik stond op de ziekenkas en wilde het financieel beter hebben”, gaf J. toe. Maar nu kijkt de vijftiger wellicht op tegen een veel hogere rekening.