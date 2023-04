Kleppers uit Luyksgestel luiden Pasen in

Hier schreeuw je Wout van Aert naar de overwin­ning: 5 leuke adresjes in de Kempen om de Ronde te kijken

Zondag 2 april is het weer tijd voor de Ronde van Vlaanderen. Wie niet zelf naar de Oude Kwaremont kan afzakken om Vlaanderens Mooiste van op de zijlijn te beleven, kan dankzij live-tv gelukkig wel meegenieten in eigen streek. Wij gingen daarom op zoek naar de leukste adresjes in het koersgekke Kempen waar je topfavoriet - en trotse Kempenaar - Wout van Aert naar de overwinning kan schreeuwen.