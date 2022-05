Kleine wildernis ‘De Klimtoren’ geopend

Beringen Boek­start-dag in Beringen

Zaterdag 21 mei van 10 tot 13 uur kan je in de bibliotheek van Beringen terecht voor de jaarlijkse Boekstart-dag. De bibliotheek wordt dan omgetoverd tot een paradijs voor de allerkleinsten met heel wat leuke activiteiten. “Er kan geknutseld worden, er is kindergrime voorzien en we organiseren ook een aantal workshops,” aldus schepen voor Bibliotheek Jessie De Weyer (N-VA). Je kan er ook meteen kennismaken met het aanbod voor jonge gezinnen in Beringen via de Opvoedingswinkel, IN-Zetje, Kind en Taal, Home-start en de Gezinsbond.

19 mei