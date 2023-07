KIJK. Politie achtervolgt bestuurder nadat hij inrijdt op agent en combi’s: pv’s opgesteld voor poging doodslag

Extra verkeers­maat­re­ge­len benadruk­ken Licht­straat als juiste toegang Verlipark

De gemeente voert een aantal verkeersmaatregelen in om de juiste aanrijroute en toegang tot bedrijventerrein Verlipark af te dwingen. Die loopt namelijk via de Lichtstraat, maar veel vrachtwagens en leveranciers gebruiken de ingang via de Emiel Becquaertlaan omdat het Verlipark daar zijn officiële adres heeft. “Deze toegang is evenwel niet geschikt voor vrachtwagens en zorgt voor extra onnodig verkeer in de dorpskern van Donk.”