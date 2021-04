Kevin (29) bekomt na zinloze aanval in park: “Vele steunbetuigingen en kaartjes van onbekenden doen deugd”

Twintigtal kaartjes

“Zo’n kaartjes lijken me wel welgekomen, zeker naar de verwerking toe”, zegt burgemeester Nijs nog. “Ik denk dat Kevin de steun wel aanvoelt, ondanks dat hij ontzettend moe is door het hele gebeuren. Ik ben gisteravond nog bij hem langs geweest en ik heb voorgesteld om samen het nieuwe buurtpark in Lommel-Barrier wat verderop te openen. Dat zal vermoedelijk in juni worden opgeleverd. Hij moest er uiteraard even over nadenken. Over een paar weken zullen we nogmaals samenkomen, als hij aan de beterhand is en heeft kunnen laten bezinken wat hem is overkomen. Als hij ervoor openstaat, is hij hoe dan ook meer dan welkom.”