Inzamelactie na gezinsdrama in Lommel leverde al bijna 48.000 euro op: “Fijn om te zien hoe iedereen meeleeft”

Duiker (41) kwam om het leven op plek waar hij niet in het water mocht: “Toch zien we dit als een ongewoon overlijden”

“Duiken of zwemmen mag om veiligheidsredenen enkel in bepaalde zones.” De plaats waar een 41-jarige Peltenaar zondag om het leven kwam tijdens een duikongeval blijkt dan ook verboden terrein te zijn voor duikers. De precieze omstandigheden van het ongeval, of de doodsoorzaak blijven voorlopig onduidelijk.