Internationale Teutenwandeling op 31 juli

Lommel Lowie prijst ‘beste juf ter wereld’ de hemel in

Op de laatste schooldag van het jaar nemen heel wat leerlingen afscheid van hun juffen en meesters. Lowie Cuyvers uit Lommel stuurde een selfie met zijn juf naar onze redactie. “Dit is echt de beste juf ter wereld”, zegt hij. “Mijn laatste jaar in de lagere school was top dankzij haar. Dat ze nog niet in het world record boek staat als beste juf begrijp ik nog altijd niet”, aldus de enthousiaste Lowie.

30 juni