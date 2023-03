In Lommel zo goed als helder weer vanochtend

Beringena­ren kunnen kandidaten nomineren voor vernieuwde Cultuur­prij­zen

Ook dit jaar bekroont Beringen weer personen en organisaties die zich hebben ingezet in de Beringse cultuursector, al werden die cultuurprijzen wel in een vernieuwd jasje gestoken. Nog tot en met 9 april kunnen Beringenaren daarvoor kandidaten nomineren. Schepen van Cultuur licht toe hoe dat in zijn werk gaat: “Om de culturele dynamiek in de stad te stimuleren, trekken we de nominaties voor de Cultuurprijzen open naar de brede bevolking.”