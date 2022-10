Illegale e-sigaretten en 20-tal potten shisha in beslag genomen bij flexactie in Lommel

Mol Drie locaties in Mol hebben PFAS in bodem: 2.500 gezinnen krijgen brief met maatrege­len

Meer dan 2.500 gezinnen en bedrijven in Mol ontvangen deze week een brief over PFAS in hun brievenbus. Onderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijk PFAS-vervuiling is op drie locaties in de gemeente. “Op de site van SCK-CEN, de brandweerkazerne in de Ambachtsstraat en een wasserij in de Graaf de Broquevillestraat”, zegt schepen voor Milieu Frederik Loy.

