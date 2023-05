Henk uit Deurne had alleen maar slechte ervaringen met de psychiatrie: ‘ze gooiden er vrachten medicijnen tegenaan’

VeloVeilig Vlaanderen-ron­de houdt halt bij Lydia Peeters in Beringen: “Drones ingezet om schoolomge­ving veiliger te maken”

De werken aan het kruispunt van de Diestersesteenweg met de Schaffensesteenweg en Wijerstraat in Beringen zijn intussen afgelopen, wat betekent dat de schoolomgeving veiliger is voor voetgangers en fietsers. Het gebruik van drones speelde een belangrijke rol bij door een duidelijk beeld te scheppen over de gevaarlijke verkeerssituaties en hoe deze het best verholpen konden worden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lichtte vanmorgen tijdens de VeloVeilig Vlaanderen-ronde in Beringen toe hoe dat in zijn werk ging.