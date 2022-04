Heb jij nog extra judomatten? Gebruik ze dan om een mede-judoclub te helpen

Geel/Olen 'Minderjari­ge' dief filmt inbraak... om nadien toch staalhard te ontkennen

Een man van Algerijnse afkomst moest zich voor de strafrechter in Turnhout verantwoorden voor twee inbraken in Geel en Olen. De man beweert dat hij nog maar 16 jaar is, maar een botscan wees uit dat hij meerderjarig is.

25 april