Grootste drum-’n-bass & dubstep-festival komt naar Lommels Kristalpark: “Wat Graspop is voor metal, is Rampage voor drum-‘n-bass & dubstep”

Beverlo De Brug krijgt ruim 100.000 euro voor verbou­wings­wer­ken

Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Brug in Beverlo heeft een bedrag van 101.900 euro in ontvangst mogen nemen van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Met deze financiële ondersteuning worden algemene verbouwingswerken aan de klaslokalen uitgevoerd. Daarnaast wordt er ook een extra nooddeur geplaatst in functie van de brandveiligheid. “Kwaliteitsvol onderwijs vraagt kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur”, zegt Weyts. ”Dit is letterlijk en figuurlijk investeren in en bouwen aan onze toekomst.”

13 april