‘Grijs is eigenwijs hè? Draag een helm!’

Buiten­speel­dag lokt veel kleine ravotters naar Galbergen

Afgelopen woensdag was het weer tijd voor de jaarlijkse Buitenspeeldag. Ook op de Galbergen werden er tal van toffe activiteiten georganiseerd waar kinderen en jongeren zich lekker konden uitleven. De Buitenspeeldag was een schot in de roos.