Gillis moet vrezen voor sloop Belgische villa

Geel Poging oudermoord: man (28) probeert moeder te wurgen, laat haar bewuste­loos liggen en valt dan in slaap op de zetel: “Schrik hebben van je eigen kind: dat moet afschuwe­lijk zijn”

De 28-jarige B.S. uit Geel riskeert een effectieve gevangenisstraf van zes jaar voor poging oudermoord. In oktober vorig jaar drong de man de woning van zijn moeder binnen en probeerde hij haar te wurgen. Na een tijdje liet hij los toen het slachtoffer het bewustzijn was verloren. Niet om hulp te gaan zoeken, maar wel om in de zetel te gaan zitten en in slaap te vallen. “Schrik hebben van je eigen kind, dat is afschuwelijk”, aldus openbaar aanklaagster Hanne Hendrickx.

15:50