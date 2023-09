‘Moordvilla’ van Nederland­se zakenman wordt via openbare verkoop geveild

Het startbedrag van 200.000 euro voor de grote villa aan de Tisselrietweg in Pelt lijkt op het eerste zicht een koopje. Al moet je de geschiedenis van het pand er wel bijnemen. Zo’n zes jaar geleden werd de Nederlandse zakenman Marcel Van Hout (51) er in de keuken dood aangetroffen in een plas bloed. Sinds de feiten staat de woning leeg, maar de koelkast en kleerkasten blijken nog wel gevuld te zijn.