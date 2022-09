Gasten van Center Parcs De Vossemeren ‘beleven de natuur’ mét twee ezeltjes

Voor Center Parcs is deze activiteiten erg belangrijk, want zo kunnen we onze gasten iets blijvends meegeven waar ze na 10 jaar nog steeds aan terugdenken. “Dit idee heb ik jaren geleden al eens bedacht", zegt Jean Henkens, huisbioloog.

“Alle parken van Center Parcs bieden unieke stukjes natuur waar je normaal gesproken achteloos aan voorbij kan lopen. Door deze gratis activiteit aan te bieden, gebruiken we de parels in onze parken door de rijkdom van de natuur aan hen te tonen, en hen te laten nadenken over hoe onze relatie met de natuur is en vroeger was. Bovenal is het een ontzettende leuke activiteit.”

Volledig scherm © RV

Onderweg worden de gasten vergezeld door een Center Parcs-ranger die het park en de natuur door en door kent. Er stappen ook twee ezeltjes mee die de gasten vergezellen.

Onderweg wordt stilgestaan bij zeven ervaringsstations. Het gaat onder meer over geluiden in de natuur, zuurstof en water, living in Nature, nature ‘Restaurant', want dieren smullen natuurlijk van alles. “We hebben het ook over de klimaatverandering en effect op het bos. Verder halen we de functies van plantelementen aan, zoals hun stekels of haartjes. En we eindigen met de kleuren in de natuur, want elke kleur heeft zijn functie.”

Bewegwijzering

De Nature Trail is een gratis activiteit die je ook alleen, zonder begeleiding, kan doen dankzij de bewegwijzering op de bomen en de totems. Naast een wandeling worden tal van andere natuuractiviteiten aangeboden zoals hutten bouwen in de natuur, natuurschilderingen maken, dromenvangers maken van natuurlijke producten uit het bos, het leren van natuurskills, waterexperimenten en het beleven van de oase van rust in midden in de natuur.

Volledig scherm Het natuurbelevingspad aan Center Parcs De Vossemeren. © RV

Volledig scherm Er wandelen rangers mee, maar je kan ook alleen wandelen. © RV

Volledig scherm De natuurbelevingswandeling aan Center Parcs. © RV

