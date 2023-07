Fressevenweg Bergeijk volgend weekend afgesloten

Tochtig, oud en onlogisch: Beatrix­school Bergeijk móet echt vervangen worden

BERGEIJK - Het is een romantisch gebouw, maar de Beatrixschool aan de Domineestraat in Bergeijk 't Hof is gewoon op. Het schoolgebouw is dringend aan vervanging toe en die gaat er nu ook komen. Het nieuwe gebouw brengt De Zonnesteen, de Beatrixschool en kinderopvang onder één dak.