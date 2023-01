Film van Dorpsjournaal Riethoven in de Rietstek

Mol Gemeente automati­seert aanvragen van vastgoedin­for­ma­tie

Vanaf 1 februari verlopen aanvragen voor vastgoedinformatie automatisch via een nieuw online platform. Notarissen vragen bij de aankoop van een stuk grond of huis altijd informatie op bij de dienst ruimtelijke ordening, zoals bouwvergunningen, bouwovertredingen... Die informatie leverde de gemeente vroeger af via een zogeheten ‘notarisbrief’, maar vanaf februari verloopt deze procedure dus automatisch. Alle notariskantoren in de gemeente werden ondertussen op de hoogte gebracht van de wijziging.

