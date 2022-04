Fietsen Wildiers opent tweede filiaal in Limburg

LommelFietsen Wildiers opent een tweede filiaal in Limburg, deze nieuwe winkel wordt de tiende vestiging in Vlaanderen. Klanten kunnen sinds woensdag 27 april in het nieuwe filiaal terecht voor advies op maat bij de aankoop of leasing van hun fiets of e-bike.

De nieuwe winkel bevindt zich op de Buitensingel 74 in het voormalig pand van Top Suits in Lommel. Het aanbod van het nieuwe filiaal bestaat uit elektrische fietsen, speedpedelecs en sportfietsen van de verschillende merken die Wildiers vandaag vertegenwoordigt. Net zoals de andere (e)-bikecenters, is de nieuwe vestiging niet louter opgevat als winkelruimte of werkatelier, maar als een belevingsplek waar klanten inspiratie kunnen opdoen over de toekomstige mobiliteit.

Volledig scherm Wildiers filiaal Lommel © Wildiers

De provincie Limburg staat al langer op de radar van Fietsen Wildiers. Zo heeft de fietsretailer, die oorspronkelijk van Antwerpen komt, al sinds 2020 een filiaal in Hasselt. Deze doet niet enkel dienst als showroom, maar is sinds vorig jaar ook het logistieke hart van het bedrijf. Het nieuwe filiaal in Lommel sluit perfect aan bij de ambities die Fietsen Wildiers nog heeft in de provincie. “Met dit nieuwe filiaal verstevigingen we onze positie in Limburg, die een belangrijke regio is voor ons” zegt CEO Kris Voet. “Niet alleen staat Limburg bekend als de fietsprovincie van Vlaanderen, het is ook een regio die heel wat economische bedrijvigheid en tewerkstelling vertegenwoordigt.”

Volledig scherm Wildiers Lommel © Wildiers

De uitbreiding met Lommel maakt deel uit van het grotere strategische businessplan van Wildiers om tegen 2023 verder te groeien tot vijftien vestigingen, verspreid over Vlaanderen. “We zien nog ruimte om te groeien. We bekijken alle opties en sluiten niets uit maar we nemen ook de tijd om onze research goed te doen” zegt Voet daarover. “Lommel maakt al sinds 2018 deel uit van ons businessplan. We zagen er een belangrijke blinde vlek, strategische gepositioneerd tussen onze bestaande filialen in Geel en Hasselt. Alleen hebben we langer dan verwacht moeten zoeken naar het geschikte pand. We zijn dan ook enorm blij en fier dat we hier vandaag onze tiende vestiging kunnen openen!”

