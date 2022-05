Fietsen Wildiers opent filiaal op Lommelse Buitensingel

De nieuwe winkel is gevestigd op de Buitensingel 74, in het voormalige pand van Top Suits. Zowel de buitengevel als het interieur ondergingen de afgelopen weken een volledige make-over om de herkenbare moderne look and feel uit van de Wildiers (e)-bikecenters uit te stralen. ‘Beleving’ staat er centraal. Het aanbod van het nieuwe filiaal bestaat uit elektrische fietsen, speedpedelecs en sportfietsen van de verschillende merken die Wildiers vandaag vertegenwoordigt.

Limburg

Het nieuwe filiaal in Lommel sluit perfect aan bij de ambities die Fietsen Wildiers nog heeft in de provincie. “Met dit nieuwe filiaal verstevigingen we onze positie in Limburg, die een belangrijke regio is voor ons” zegt CEO Kris Voet. “Niet alleen staat Limburg bekend als de fietsprovincie van Vlaanderen, het is ook een regio die heel wat economische bedrijvigheid en tewerkstelling vertegenwoordigt.” De uitbreiding met Lommel maakt deel uit van het grotere strategische businessplan van Wildiers om tegen 2023 verder te groeien tot vijftien vestigingen, verspreid over Vlaanderen.