Familie en vrienden leggen bloemen en knuffels neer voor slachtoffertjes gezinsdrama in Lommel: “Dit is zo triest. Dit had niet mogen gebeuren”

Kinderfuif in Zaal Den Donk ten voordele van Help Brandwon­den Kids

Op zondag 28 mei organiseert de gemeente in Zaal Den Donk opnieuw een fuif met springkasteel, workshops en lekkere hapjes en drankjes voor alle kinderen van de lagere scholen in Mol. Iedereen is welkom vanaf 17 uur en het einde is voorzien om 20 uur. Je betaalt 2 euro inkom, maar hebt nog een zakcentje nodig om te kunnen proeven bij de eetstandjes. Alle opbrengsten gaan naar het Molse goede doel Help Brandwonden Kids. Inschrijven is verplicht en kan via het online formulier.