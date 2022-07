Erperheide en De Vossemeren breiden parken in zomer uit met buitenbioscoop, terwijl aantal boekingen met 10% stijgen

Beringen Na kunstmuur heeft Beverlo nu ook boekenruil­kast­je

Nog maar een week na de opening van de kunstmuur, was het weer feest in Beverlo. De voorleesavonden zijn terug en vinden elke woensdag plaats van 18 tot 19 uur. Dat was meteen ook de perfecte gelegenheid om een nieuw boekenruil- en spelletjeskast in gebruik te nemen. Deze werden gerealiseerd via het buurtbudget. “Het concept van zo’n boekenruilkastje is zeer laagdrempelig. Neem en geef een boek! Je bent echter niet verplicht zelf een boek in het kastje te zetten, je mag er gewoon eentje uithalen”, vertelt schepen van Participatiebeleid Jessie De Weyer (N-VA).

8 juli