En dat is vier: ASML-toeleverancier Wilvo doet weer overname

GBS Mozawiek tovert leesklasje om tot heuse schoolbi­bli­o­theek

Het was wekenlang het best bewaarde geheim van Gemeentelijke Basisschool Mozawiek, maar vrijdagmiddag mocht iedereen het weten: het leesklasje is een officiële schoolbibliotheek geworden. Alle 400 leerlingen, van de peutertjes tot het zesde leerjaar, kunnen er vanaf volgende week leesvoer in de boekentas steken om thuis te verslinden. “In de gloednieuwe collectie van ruim 1.250 boeken zal elk kind hier wel zijn gading vinden."