Elke leerling en leerkracht van GO! Scholengroep Xpert krijgt een laptop: “Zo garanderen we gelijke onderwijskansen”

LommelBij de aftrap van het nieuwe schooljaar kregen de leerlingen van Xplus in Lommel de eerste laptops uit handen van algemeen directeur van GO! Scholengroep Xpert Anne Smeyers. In totaal worden er 2.300 laptops overhandigd aan elke leerling en leerkracht vanaf het vijfde leerjaar basisonderwijs tot en met het volledige secundair onderwijs.

De scholengroep wil met het project ‘Laptop op school en thuis’ bijdragen aan de opdracht van de overheid om onze leerlingen in een snel veranderende maar boeiende samenleving op te leiden tot digitaal competente en kritische jongeren. “Goede digitale vaardigheden zijn immers onmisbaar in verdere studies, op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven”, weet ook Smeyers. “De integratie van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker in de leerplannen. Een laptop inzetten in de lessen is dus een logische stap.”

In totaal voorziet de scholengroep meer dan 500 laptops voor leerlingen van het basisonderwijs vanaf het vijfde leerjaar. Ten tweede ontvangen zo’n 1200 leerlingen van het secundair onderwijs een laptop die ze op school gebruiken en mee naar huis mogen nemen, ook in de vakantieperiodes. Ten slotte kregen ook 600 onderwijsprofessionals van GO! Scholengroep Xpert de voorbije dagen een laptop. Zij die dat wensen, kunnen gebruik maken van een intensief nascholingstraject binnen de scholengroep.

Volledig scherm De eerste van 2300 laptops werden officieel overhandigd bij GO! Scholengroep Xpert. © RV

Investering

“GO! Scholengroep Xpert investeert via het project ‘Laptop op school en thuis’ enorm in de toekomst van onze onderwijsprofessionals en onze leerlingen”, gaat Smeyers verder. “Om gelijke onderwijskansen te garanderen, is het van belang dat iedere leerling op elk moment over een goed werkend toestel beschikt. Elke leerling moet op school en thuis het schoolplatform kunnen raadplegen, opdrachten maken, teksten schrijven, oefeningen maken en samenwerken met andere leerlingen. De extra financiering die vanuit het Departement Onderwijs komt in functie van deze Digisprong is daarbij zeer welkom, maar de scholengroep doet ook zelf een extra investering voor alle toestellen, zowel die van de leerlingen als die van de onderwijsprofessionals.”

“Daarnaast hebben we een extra medewerker aangeworven die het pedagogisch ICT-beleid in onze scholen verder zal ondersteunen”, geeft Smeyers nog mee. “De toestellen dienen immers om het pedagogisch proces van de lessen mee te ondersteunen. De laptops zijn geen doel, maar een middel om onze pedagogische visie te realiseren. We streven ernaar dat leerkrachten en leerlingen samenwerken in een krachtige digitale leeromgeving die veel kansen biedt.”

