Eindhovens lid van drugsbende Harry P. spoorloos; kreeg vier jaar cel

Vierde editie Moonfield Festival gaat voor minimale ecologi­sche voetafdruk: "Zonder in te boeten op de feestvreug­de"

Feesten in het midden van de Kempense velden: dit weekend kan het weer op de vierde editie van Moonfield Festival op de Oude Bleken. Het festival pakt opnieuw uit met eclectisch design en elektronische muziek, maar ook met een ecologische mindset. Samen met de bezoekers wil de organisatie de impact van het festival op de natuur namelijk zo klein mogelijk houden. “We love de Kempen en de Kempen loves us! Wij wonen in een van de mooiste regio’s die ons landje te bieden heeft, en wij willen dat zo houden.”