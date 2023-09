Een nieuwe fiets van Alstar uit Waalre. Wie kent het merk uit de jaren 70 nog?

Vergunning voor uitbrei­ding van verkave­ling Manheuvels geweigerd

De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de verkaveling Manheuvels in Geel-Bel is vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De stad Geel had beroep aangetekend tegen de beslissing van de provincie, dat eerder wel een vergunning had afgeleverd.