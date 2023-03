Dwars door de Sint-Pietersbandenkerk: Dit kan je verwachten van de Sahara City Run

Beringse school wint LEGO League en mag naar Amerika voor finale... maar daar hangt een prijskaart­je aan

“Wij hadden zonder verwachtingen deelgenomen aan die wedstrijd”, klinkt het trots bij Peter Bogaerts, directeur van het Spectrumcollege Middenschool in Beringen. Het Beringse team won afgelopen weekend in Genk de FIRST LEGO League BeLux Championship en zullen daardoor België mogen vertegenwoordigen in de States. Maar daar komen toch ook wel wat zorgen bij kijken... De kostprijs om deel te nemen loopt op tot 25.000 euro en daarom gaat de school op zoek naar sponsors.