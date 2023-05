Duurzame visvijvers aan Fressevenweg in Bergeijk officieel geopend

Oprit E313 in Beringen vanaf deze avond afgesloten

Van vrijdagavond 26 mei tot en met dinsdagochtend 30 zal de Beringse oprit van de E313 richting Antwerpen afgesloten worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt in deze periode aan de aansluiting van de vernieuwde oprit met de toekomstige spitsstrook. Verkeer richting Antwerpen kan de autostrade bereiken via complex 25a in Tessenderlo.