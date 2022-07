Drugsdealer wordt onwel op Rampage Open Air en loopt zo tegen de lamp

De zaak kwam via snelrecht voor de rechtbank. Op het festival bekende de jongeman bij de politie dat hij drugs dealde. Hij was er in het bezit van cocaïne en ketamine. Op zijn smartphone stonden ook screenshots van zijn transacties. Naar eigen zeggen was hij in maart begonnen met het handeltje en was dit enkel opgezet voor vrienden. Zelf is de jongeman dj en in het uitgaansmilieu had hij contacten die hem aan de verboden middelen hielpen. Met de winst kon hij zijn activiteiten als dj uitbreiden. Volgens het parket had hij ruim 7.000 euro verdiend. Hij riskeert nu een werkstraf van 180 uur en een boete van 8.000 euro. Zijn advocate vroeg de opschorting en wees naar het blanco strafblad. Op 3 augustus wordt het vonnis uitgesproken.