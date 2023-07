Drie wadi’s bij aanpak van Luyksgestelse wijk Stronk-Mert

Dikke druppels houden feestvier­ders niet tegen op Moonfield Festival: “Grote festivals verliezen steeds meer hun eigenheid, dit is echt nog uniek”

Elk jaar op rij zakt er steeds meer volk af naar de maïsvelden aan de Oude Bleken om te genieten van de elektronische muziek op Moonfield Festival. En toch was ook de vierde editie afgelopen weekend nog steeds eerder een verborgen pareltje en geen megafestival zoals er vandaag bijna overal eentje lijkt te zijn. Met zo’n 2.000 bezoekers was Moonfield opnieuw klein, maar fijn. En wij waren erbij! “Wij zijn hier eigenlijk als bij toeval. Maar het is zó gemoedelijk, wij komen volgend jaar zeker terug.”