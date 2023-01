Drie tieners gearresteerd na zwaar geweld tegen bromfietser in Lommel

Voetbal eerste provinciale Kurt Remen gaat met leider Berg en Dal op bezoek bij rode lantaarn: “Herselt heeft niks meer te verliezen”

In eerste provinciale staat zaterdagavond het duel tussen Herselt en Berg en Dal op het programma. Voor de bezoekers uit Meerhout een duel dat ze, in de strijd voor de eerste plaats, niet uit handen mogen geven. Anderzijds is dit voor de thuisploeg, die het moet stellen met amper twee punten, een enige kans om zich in de kijker te voetballen.

10:50