Dag van de Landbouw: Familie Ceustermans

Beringen 16 kunste­naars tonen hun portretkun­sten

In Casino Beringen start op zondag 25 september de tentoonstelling ‘KOPPEN’. Deze expo over portretkunst laat je binnenkijken in de portretwereld van de 16 deelnemende kunstenaars. Via hun eigen medium vertellen zij hun verhaal over andere gezichten of over zichzelf.

8 september