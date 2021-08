Colonne van bijna 600 motards en Amerikaanse wagens steekt in elkaar geslagen Kevin (29) hart onder de riem: “Echt prachtig. Bedankt!”

Pelt De hop keert na 50 jaar terug in Limburg als broedvogel

13 augustus De hop maakt na meer dan 50 jaar een comeback in Limburg als broedvogel. Dat maakt Natuurpunt bekend op haar website. De soort wordt in België steeds meer gezien, maar broeden is nog wat anders. Tot er dit jaar dan toch een succesvol broedgeval was in het Hageven in Neerpelt.