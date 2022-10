Chiroleiding maakt ‘herdenkingszuil’ voor verongelukte vriend Bart: “We willen iets terugdoen voor hem”

LommelBij Chiro Kerkhoven in Lommel kwam het onverwachte overlijden van leider Bart Jaenen hard aan. De twintiger verongelukte maandagochtend in Lommel. De leiding heeft nu een zuil gemaakt die vol met herinneringen hangen. “Wie wil mag briefjes, foto’s of tekeningen komen afgeven om erbij te hangen”, klinkt het bij de Chiro.

De verongelukte Bart Jaenen uit Lommel was al een tijdje hoofdleider bij Chiro Kerkhoven. Daar was hij al langer actief, en was hij één van de trekkers aan de kar. De leiding is er het hart van in, en doet nu via sociale media een oproep om troost te zoeken bij elkaar.

“Het nieuws slaat bij iedereen in als een bom", klinkt het op hun Facebookpagina. “Het is dus super normaal moest je met iemand willen praten. Je kan bij alle leiding van Chiro Kerkhoven terecht. We zijn er allemaal voor elkaar en dus ook voor jullie in deze moeilijke tijd.”

Quote We zullen hem allemaal enorm hard missen en nooit vergeten. Uit het oog, maar niet uit het hart.” Chiro Kerkhoven

“Voor een groot deel van zijn leven zat Bart op de Chiro, zijn liefde voor de Chiro was dan ook te zien aan zijn harde werk. Hij stond altijd paraat en werkte enorm hard voor ons allemaal. Daarom willen wij iets terug doen. Samen met onze kookploeg is er een zuil gemaakt met herinneringen van Bart. Woensdag 26 oktober van 17 uur tot 19 uur kunnen jullie langskomen om briefjes, tekeningen of foto’s af te geven. Die worden dan aan de herdenkingszuil van Bart gemaakt. We zullen hem allemaal enorm hard missen en nooit vergeten. Uit het oog, maar niet uit het hart.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Bart Jaenen (22) stierf nadat hij tegen een geparkeerde oplegger crashte. © RV

Ook Tom, de broer van Bart, verwees eerder al naar de creativiteit en soms impulsiviteit die vaak tot geweldige resultaten leidde. “Tijdens de coronapandemie bouwde hij nog een fietskar”, zei Tom daarover. “Zo toerde hij rond door Kerkhoven en kon hij spullen inladen. Of dan reed hij met die zelf geknutselde fiets naar de Chiro. Typisch Bart. Iemand die van een impulsief idee hield. Last minute met een leuk plan op de proppen komen of plots op reis vertrekken met wat vrienden. Een echte levensgenieter die graag met vrienden op café ging en de bloemetjes buitenzette. Hij stond ook altijd klaar voor zijn familie, zijn vriendin, voor mij... Als ik iets nodig had, ik moest het maar laten weten en het gebeurde. We gaan zijn humor en energie heel erg missen.”

De avondwake vindt donderdagavond om 19 uur plaats bij begrafenisondernemer Witters in Lommel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.