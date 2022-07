Celstraffen tussen 20 en 40 maanden voor cannabisplantage in Lommel

Pelt Pelt zet schapen in voor duurzaam groenbe­heer

In de groenbuffer van KMO-zone Heikesveld in Pelt graast momenteel een 100-tal schapen. Ze worden ingezet met het oog op een duurzaam gras- en groenbeheer. Het gaat om een proefproject. Indien het een gunstige evaluatie krijgt, zal Pelt bekijken of ook elders schapen ingezet kunnen worden voor het groenbeheer.

