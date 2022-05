Camille, K3, Bart Peeters en meer: ‘Lommel Leeft’ pakt uit met feestelijk zomerprogramma

Ook de populaire Average Rob staat op School’s Out. Nieuw is dan weer ‘Blues is het Park’ op 18 augustus, met The Ham ’n Eggs Blues Band en The Travellin’ Blue Kings in het Burgemeesterspark. “We sluiten de zomer af op 28 augustus met Bal Final, een stadsfestival voor het hele gezin met onder andere kinderanimatie en -workshops, circustheater, en muziek in het gezellige stadscentrum. We klinken de hele vakantie op die lange evenementzomer”, aldus schepen van Cultuur en Evenementen Peter Vanderkrieken.