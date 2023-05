Buren reageren op gezinsdrama in Lommel: “De mama van de kindjes was nog maar een maandje geleden verhuisd. Misschien was dat de trigger”

“Ze krijgen allemaal een lichtje dat ‘s nachts over hen waakt”: school ‘t Stekske krijgt ondersteu­ning na overlijden van Dani (7) en Levi (4)

Lommel-Kolonie is in shock nadat een 37-jarige vader en zijn twee zoontjes dinsdag dood uit het kanaal werden gehaald. De feiten laten niemand onberoerd. Bij basisschool ‘t Stekske, waar slachtoffertjes Dani (7) en Levi (4) naar school gingen, komt het nieuws extra hard aan. Vzw Het Berrefonds zorgt er nu voor ondersteuning: “Ook kinderen stellen zich vragen bij wat er is gebeurd”, klinkt het. De vzw schenkt het schooltje alvast enkele broodnodige ‘troostkoffers’.