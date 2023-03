Brieven Ι Vliegveld weg, nieuwe woonwijk ervoor terugΙ Lentekriebels: waar maken jullie je druk over Ι Slimste regio met een datalek

VAN DE LEZERLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we de laatste dagen in onze mailbox kregen.

Demonstratie

In de krant van maandag 27 maart lees ik over de demonstratie van Extinction Rebellion. Aanwezig zijn onder meer een actievoerder uit Vinkeveen en een ouder echtpaar uit Heeze. Een sympathisant woonde op een boot, maar reist nu rond in een camper. Komend weekend is een van de protestvoerders aanwezig bij ‘The Big One’ van Extinction Rebellion in Londen. De vragen die bij mij rijzen zijn: Met welke vervoersmiddelen bereikten de demonstranten Eindhoven Airport? Zouden er actievoerders met het vliegtuig naar Londen gaan om daar te demonstreren? En is die camper niet vervuilend?

Sancha Schuurs, Eindhoven

Weidevogels

Hoe zou het komen dat er nauwelijks of geen kieviten, wulpen, grutto’s, patrijzen en veldleeuweriken meer zijn op het platteland. Zou dat de BBB weten?

Toon Brugman, Eersel

Vliegveld

100.000 huizen (woningen) erbij. Dan moet het roer om. VDL, ASML de High Tech Campus en anderen kampen met gebrek aan ruimte om te groeien. De woningbouw komt niet in het gedrang, maar is al zo. Een oplossing is om het vliegveld Welschap op te heffen. De dan vrijgekomen ruimte, ca 600 hectare, kan dan nuttiger en milieu vriendelijker ingevuld worden. De geluidsoverlast valt weg. De vervuiling vermindert. Het woonplezier en de kwaliteit van leven in de omgeving neemt toe. Ook het gedoe met het parkeren rond het vliegveld is dan opgelost.

De -voornamelijk- vakantievluchten kunnen dan uitwijken naar andere, niet al te ver weg gelegen, luchthavens zoals : Rotterdam, Antwerpen, Brussel, Weeze en Düsseldorf.

H. Kroon, Heeze

Uitslagen

Bij het lezen van de uitslagen van de koers Gent-Wevelgem in het ED van 27 maart, viel het me op dat de vrouwen sneller en verder hadden gefietst dan de heren. 262,5 km in 4.16 uur tegen 260,9 km in 5.49 uur Een geweldige prestatie voor het vrouwenfietsen derhalve.

Piet van Buul, Eindhoven

Nieuwe regering

Volgens laatste peiling van Maurice de Hond bij WNL Op Zondag zou, wanneer er nu Tweede Kamerverkiezingen gehouden zouden worden BBB al goed zijn voor 33 zetels. Sterker nog, zou Pieter Omtzigt zich daarbij aansluiten zouden zij gezamenlijk 53 zetels behalen. Maar wat zou het toch mooi zijn wanneer we Ronald Plasterk zover zouden kunnen krijgen om zich daarbij aan te sluiten. Zou hij dat doen hebben we volgens mij de komende Tweede Kamer regeringscoalitie al bijna rond. Allemaal personen die met twee benen in de samenleving staan, die een redelijke kijk daarop hebben. Een redelijke kijk op zaken waar wij met z’n allen zo naar hunkeren, boven de grote luchtfietserij die zich momenteel in sommige coalitiepartijen afspeelt.

Mario Verhees, Asten

Lentekriebels

Wat ik mij na een week vol reuring rond de week van de lentekriebels echt afvraag: waar maken ouders zich meer zorgen over? Over leerkrachten die op respectvolle wijze omgaan met vragen van kinderen of om dronken malloten die zonder rijbewijs door het verkeer razen?

Eric Huisman, Eindhoven

Boerenbedrog

De BBB heft heel veel provinciale zetels binnengehaald door zaken te beloven die ze nooit waar kunnen maken. BBB zal wel even de stikstofregels gaan aanpassen en dan komt alles goed…. Maar BBB weet dat we ons in Nederland ook moeten houden aan Europese regels. En dat zijn geen regels van een of andere potentaat met de naam Brussel.

Dat zijn regels, wetten en afspraken die we in Europa SAMEN gemaakt hebben. Het Europese parlement, waar ook gekozen afgevaardigden uit Nederland zitten, bereiden plannen en wetten voor, die daarna met de betrokken ministers uit alle landen besproken en goedgekeurd worden.

Daarna zijn vaak de regeringen in de landen nog aan de beurt om akkoord te gaan met die plannen. Ondanks dat het uitvoeren van die regels nu heel lastig blijkt te zijn, kan je niet zo maar zeggen: “we gaan die regels wel even aanpassen of gewoon niet volgen”. Dat zou je dus boerenbedrog kunnen noemen. Jammer voor die miljoenen mensen die op de BBB hebben gestemd en in de komende maanden er achter gaan komen dat het een zeepbel was waar ze op gestemd hebben.

Dirk van Tellingen.

Datalek

Eindhoven zou de slimste regio ter wereld zijn. Een regio waar bij de ambtenaren privacy van de mensen die ze dienen niet hoog staat. Ambtenaren die de burger dienen en dankbaar zouden moeten zijn dat ze dagtherapie hebben. Bij de gemeente is het ene na het andere datalek. Nu weer met de meedoen bijdrage. Het lijkt op de toeslagen affaire, die ook in Eindhoven b Egon. Onder het toeziend oog van de ambtenaren en college. Laten we het probleem oplossen. Laten we Eindhoven opdoeken. Worden we onderdeel van Nuenen, Geldrop, Aalst Waalre of Veldhoven. Kunnen die de puinhopen uit het stadhuis opruimen. L

Lodewijk Hof - Eindhoven