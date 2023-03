Brieven Ι Tijd voor nieuwe verkiezingen Ι Verlos ons van slechte lucht Ι Overdreven gedoe rondom Oranje-elftal

VAN DE LEZERLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we de laatste dagen in onze mailbox kregen.

Slechte lucht

Als inwoner van de regio Eindhoven maak ik me grote zorgen over de ongezonde lucht die wij dagelijks inademen. Vooral in regio Eindhoven is het ernstig gesteld met de luchtkwaliteit op ‘straatniveau’. Men wil maar groeien en groeien (en zelfs een ‘SCHAALSPRONG’) terwijl we toe moeten naar consuminderen, herbruiken / delen en een circulaire, duurzame economie, i.n plaats van economische groei! We zijn veel te verwend met z’n allen en onze voetprint is veel te groot!

Al die groei, en dus al die (ASML-)expats en al die andere extra handjes, en dus extra woningbouw (!) en extra verkeer hebben we helemaal niet nodig en moeten we niet willen op ons kleine, propvolle, ieniemeinie postzegeltje!

Alles ten koste van onze leefbaarheid, gezondheid, groen, bomen etc. Zo triest... zo dom... Dus vraag ik de overheid, in het kader van ons recht als mens op schone lucht: willen jullie nog feller opkomen voor schone lucht, de bomen, de natuur en de groene leefomgeving en voor de gezondheid van de inwoners in Brabant?

Bianca Paulussen, Nuenen.

Statiegeld

De naïviteit van sommige lezers vanaf hun groene wolk is bijna aandoenlijk. Zo meent een briefschrijver dat de jeugd het vanaf de invoering van statiegeld hun blikjes Redbull niet langer zullen dumpen. Ziet u het al voor u, deze jeugd die net ergens een blikje heeft gescoord voor 1,50 tot 2,50 en na enkele teugen dit blikje netjes gaat inleveren om 0,15 terug te krijgen? En dan nog maar hopen dat de automaat het blikje accepteert ondanks een deukje. We gaan het zien maar ik voorzie vooral een toenemende milieustraat bij u en mij thuis.

C. Bruil, Waalre

Minder vliegen

Gaan alle BBB-stemmers nu minder autorijden en vliegen om de boeren meer stikstofruimte te kunnen geven?

P. Beekman, Eindhoven

Koning

Alexander Pechthold D66 vindt dat Koning Alexander de laatste Koning moet zijn en na hem niets meer. Volgens ons gaat hij daarbij voorbij aan het typische symbolische en economische landsbelang van ons Koningshuis bijdrage waar ook te wereld. Laten we hopen dat bij de eerst volgende verkiezingen dan ook een einde komt de koninklijke allure van Mw. S. Kaag, D66-onderkoning van Nederland.

J. Wallenburg, Best

Nieuwe verkiezingen

De roep van het kabinet Rutte IV om het wantrouwen te bespreken, geeft temeer aan dat zij de werkelijkheid zelf niet onder ogen wenst te zien. De democratie heeft gesproken, weliswaar vanuit de provinciale Statenverkiezingen. Maar als men de kiezers van 15 maart jl serieus neemt, zijn landelijke verkiezingen, zeker nu op z’n plaats.

Erik Wils, Valkenswaard.

RAMPSPOED

Wat een belachelijke en schromelijk overdreven kop op de voorpagina van het ED van vrijdag 24 maart j.l. “RAMPSPOED treft Oranje” omdat Nederland vijf basisspelers moet missen voor de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk omdat zij aan de poeperij zijn. Te gek voor woorden. Vooruit een tegenvaller.. oké, maar een ramp? Bij een ramp heb ik heel andere beelden voor ogen. Kijk bijvoorbeeld naar Oekraïne, Turkije en Syrië. Daar spelen zich echte rampen af. Niet bij Oranje. Het is maar een voetbalspelletje!

Hans van den Burg, Asten

ASML

Hierbij een reactie op de column van Petra Bies in het ED van donderdag 23-03-2023.

Beste Petra, jij vraagt je af hoe onze regio er over een jaar of dertig misschien uitziet. Ik heb daar visioenen over. Bij ASML maken ze machines die chips kunnen maken waarmee de slimmeriken onder ons ingenieuze dingen kunnen maken zoals robots die de mens kunnen vervangen. Dit biedt veel (stikstof)ruimte voor het oplossen van de vele problemen die jij opsomt. M.a.w. de zeikers onder ons worden overbodig en kunnen geruimd worden. (Sorry dat doen we alleen met kippen, en varkens). De robots zijn zo geavanceerd dat ze geen voedsel nodig hebben, nauwelijks stroom gebruiken, geen co2 en fijnstof uitstoten, zichzelf opladen, geen behoefte aan vakantie hebben, sneller kunnen lopen dan de snelste auto’s. Dus opruimen met die handel. Fileprobleem opgelost.

Dus Petra, over 30 jaar is er weer veel ruimte voor de natuur. De weinige mensen die nog nodig zijn om deze wereld op orde te houden krijgen in mijn visioenen alle ruimte om van de “nieuwe” natuur te gaan genieten, zonder megavarkensstallen, megakippenhokken, volgepropte woonwijken en honderden kilometers opgeruimd asfalt. De wereld wordt één grote dierentuin waarin de dieren zichzelf kunnen bedruipen. Of de mens met uitsterven bedreigd wordt hangt af van ASML en alle andere hightech bedrijven. Het liefst zullen ze de lastige politici gaan vervangen door robots die ze zelf kunnen aansturen.

Dat scheelt toch heel wat debaturen en sneaky gekonkel. De slimmeriken onder ons gaan bepalen hoe de wereld er uitgaat zien. De lesboeken over lentekriebels bij robots moeten worden aangepast en het woord “hooligans” kan uit de woordenboeken. De voetbalstadions zullen alleen nog maar toegankelijk zijn voor robots met een “One love” chip.

Ja Petra we zijn op weg naar een NEW BRAVE WORLD. Of ik nog mag meemaken dat de schapen definitief plaats hebben gemaakt voor de wolven en de huidige overbodige treintrajecten worden bewoond door de dassen hangt helemaal af van de slimmeriken onder ons. Ga maar lekker slapen Petra we hebben immers ASML.

Ton Kremers.