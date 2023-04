Brieven Ι Helmondse wethouder gelooft in sprookjes Ι ‘Ik durf m'n kind amper naar school te laten gaan’

Dronken bestuurder laat spoor van vernieling achter in Peerdskerk­hof

In de nacht van woensdag op donderdag is een spectaculair verkeersongeval gebeurd in Peerdskerkhof. Omstreeks 1.30 uur week een bestuurder af van zijn baanvak en reed hij over de middenberm. Daarbij raakte hij een verkeersbord en een boom om vervolgens pas tot stilstand te komen tegen een geparkeerde wegen. De politie stelde vast dat de bestuurder, een 47-jarige man, dronken achter het stuur zat. Er vielen wonderwel geen gewonden, maar de stoffelijke schade aan het openbaar domein en beide wagens is groot.