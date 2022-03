Zijn de bouwgronden in Lommel bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Pelt Pelt vangt al 50-tal vluchtelin­gen op, eerste families bij gastgezin­nen aangekomen

Momenteel worden al een 50-tal vluchtelingen opgevangen in Pelt, hoofdzakelijk bij familie, vrienden of kennissen. Vandaag werden ook 8 Oekraïense families via de federale procedure van Fedasil aan Peltse gastgezinnen toevertrouwd. Verschillende gemeentediensten helpen mee om de praktische zaken in goede banen te leiden. Tegelijk doet de gemeente een bijkomende oproep naar tolken om het proces te begeleiden.

21 maart