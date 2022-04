Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Beringen Beringen zet regenboog­pa­troon op elektrici­teits­kast­jes

Stad Beringen wil meer aandacht voor gelijkheid en verdraagzaamheid naar de LGBTQ+-gemeenschap: holebi’s, transgenderpersonen en mensen die twijfelen over hun geaardheid. Daarom zullen lokale kunstenaars het regenboogpatroon creatief aanbrengen op elektriciteitskastjes. Zo toont de stad zich solidair in de strijd tegen holebi- en transfobie. “Voor de keuze van de locaties doen we een oproep naar alle Beringenaren”, zegt schepen van Cultuur en Dorpenbeleid An Moons (Voluit). “Inwoners kunnen locaties voorstellen via beringen.be/locaties-regenboogkastjes. De belangrijkste voorwaarde is dat het kastje vlak is en niet geribbeld.”

8 april