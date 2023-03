‘Bouwen, Eindhoven Airport uitbreiden, wegen aanleggen? BBB zal harde keuzes moeten maken voor deze regio’

VAN DE LEZERDe BBB verpletterde vriend en vijand met een enorme verkiezingswinst. Vandaag in onze nieuwe rubriek De Drie Wijzen uit het Zuidoosten: wat is het gevolg van de uitslag voor deze regio? Waar liggen kansen, wat worden uitdagingen?

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder woningcorporatie woCom (werkzaam in Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren):

,,De dertien woningcorporaties van onze regio hebben intensief overleg en ik kan namens ons allen zeggen dat we niet verbaasd zijn over de uitslag. We zien de afgelopen jaren het aantal crises in onze wijken alleen maar toenemen en daar is deze uitslag ook een bevestiging van. Armoede, schulden, de energiecrisis, gezondheidsproblemen. De bestuurders van de overheden, waaronder de provincie, dat zijn de mensen die juist aan de andere kant van die medaille staan. De uitslag is een roep om aandacht. Praat met ons, niet over ons.

We maken ons als woningcorporaties grote zorgen over de tweedeling. Daarom moeten we dit als een kans zien en ik hoop dat het nieuwe provinciebestuur dit ook omarmt. Polarisatie uit de weg gaan en juist verbinding zoeken. We moeten dit moment benutten om de kracht van samen op te zoeken. Ik hoop dat het nieuwe provinciebestuur met ons mee gaat denken. Want er is veel meer nodig dan alleen meer woningen bouwen. Ook de leefbaarheid in de wijken staat onder druk. Heel veel mensen hebben niet meer het gevoel dat ze meedoen.

Oplossingen

De oplossingen zijn er niet meteen morgen al. De BBB heeft ook niet meteen locaties om te kunnen bouwen en ze kunnen ook de stikstofregels niet aan de kant schuiven. We moeten samen creatieve oplossingen bedenken. Het overschot aan regels weghalen, waardoor we bijvoorbeeld sneller aan de slag kunnen met bouwprojecten. En ik hoop daarnaast dat het nieuwe provinciebestuur ons meer ruimte geeft om te experimenteren. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om met alle dertien corporaties gezamenlijk natuurlijk isolatiemateriaal in te kopen van boeren, waardoor het mes aan drie kanten snijdt. Onze huizen worden duurzamer, met natuurlijk materiaal dat om de hoek wordt verbouwd door een boer die daar zijn toekomst op kan inrichten.”

Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende Regio aan Fontys Hogeschool Economie en Communicatie

,,Er zullen veel scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De BBB omarmt terecht Brainport en de positie als mainport. De regio krijgt geld voor die positie maar er kleven ook verplichtingen aan. Namelijk het bouwen van enorm veel huizen, beter voorzieningenniveau en het verbeteren van lucht-, bodem- en waterkwaliteit en vooral verbetering van de leefomgeving. Dit wringt met een aantal zaken die BBB op de agenda zet, zoals De Ruit om Eindhoven en ruimte voor de agrarische sector in onze regio. En wat te doen met het vliegveld? En, en, en kan gewoon niet. Als je duizenden huizen wil bouwen bij het station in Eindhoven, moet je misschien wel besluiten dat het vliegveld niet meer kan groeien of moet krimpen.

Duidelijk is dat de regering stevig aan het werk moet met de aanpak en vooral communicatie van stikstofaanpak, het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit plus het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Als er niet wordt gekozen in de provincie is het risico groot dat veel grote projecten, zoals de ontwikkeling van het Stationsgebied in Eindhoven, vertraging oplopen en dat uitstel leidt tot een soort bouwstop en schrappen Brainportambities. Recht en wetgeving van zowel Nederland als Europa zorgen hiervoor. Dit leidt ertoe dat het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en de positie van de regio stevig onder druk komt te staan.

Investeringen in platteland

Maar ook door de BBB gewenste verbeteringen en investeringen voor leefbaarheid van het platteland kunnen dan niet doorgaan. Nieuwe provinciebestuur zal substantieel moeten investeren in de matige staat en onderbelichte duurzame potentie van onze bestaande bedrijventerreinen. Ze willen geen grote nieuwe ‘dozen’ maar dan zullen er middelen moeten komen hoe bestaande terreinen kunnen worden hergebruikt inclusief sloop ouwe meuk. Ik ben blij met focus BBB op beter benutten bestaande bebouwde kom, maar dat gaat ook om bedrijventerreinen. Want er moet ook ruimte zijn om te werken.”

Wim Bens, voorzitter ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie):

,,Deze verkiezingsuitslag is denk ik een duidelijk signaal dat Nederland, dat Noord-Brabant een meer mensgerichte benadering wil en geen beleid-op- afstand dat is gebaseerd op systemen en modellen. Aanpakken wat aangepakt moet worden, zeker niet wegkijken, maar zet de mens centraal.

Ja, wij zijn tevreden met deze uitslag. We vechten als ZLTO al jaren voor een ander landbouw- en stikstofbeleid in Brabant, dat stringenter is dan elders in het land. We claimen geen succes, maar we zien deze afloop wel als een beloning voor de inspanningen van onze achterban.

De stallendeadline in deze provincie, het naar voren halen van de stikstofdoelen (van 2035 naar 2030) door het kabinet; er moet nu een koerswijziging komen waardoor dit soort gekkigheid eraf gaat. Noord-Brabant moet op dit dossier in de pas gaan lopen met de rest van het land. Nogmaals: zonder iets af te willen doen aan de urgentie om te verduurzamen, waarin de agrarische sector ook echt verantwoordelijkheid neemt en verschil kan maken.

CDA

Er is veel gezegd over de kloof tussen stad en platteland. We hebben het met z’n allen niet gewild, maar die is wel ontstaan. BBB heeft dat heel goed aangevoeld en met deze verkiezingen ontstaat hopelijk de ruimte om er iets tegen te doen. Al zal dat tijd kosten. Zo’n grote overwinning voor BBB is heel uitzonderlijk. Ik vind het persoonlijk wel jammer dat het CDA zo verloren heeft. Dat hebben ze niet verdiend, in moeilijke politieke omstandigheden heeft die partij in Brabant toch hard geknokt voor het boerenbelang.”

