KFC Mol Sport en Donk Sport verliezen elk een voetbal­veld door asbest in de bodem: “Een echte kaakslag, en dat vlak voor de start van het seizoen”

Slecht nieuws voor de voetbalclubs KFC Mol Sport en Donk Sport op de sportsite in de Emiel Becquaertlaan in Donk: op hun velden is een verhoogde waarde asbest in de bodem aangetroffen. Uit voorzorg zijn de getroffen velden onbespeelbaar verklaard. De gemeente gaat nu met beide clubs op zoek naar een alternatieve locatie. “Met meer dan 250 leden hebben wij dat derde veld écht nodig”, klinkt het.