Beeldig Lommel plant terugkeer in 2023

Al in februari werd de editie van dit jaar geannuleerd. “Er is onvoldoende concreet perspectief om de voorbereiding op kruissnelheid te brengen”, vertelde Peter Vanderkrieken (CD&V), schepen van Cultuur en Evenementen. “Beeldig Lommel is een groot festival dat steeds met een torenhoge inzet van stadsmedewerkers en vrijwilligers wordt georganiseerd en een intensieve en lange voorbereiding vereist. De laatste editie in 2019 kende een massale opkomst, het stadscentrum was te klein.”